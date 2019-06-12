В Бурятии начали строить уже вторую солнечную электростанциюREGNUM вчера в 07:53

В Бурятии начались работы по возведению второй солнечной электростанции в республики. Она займет более 45 гектаров, будет выдавать 15МВт и повысит надежность электроснабжения региона, сообщает РИА «Восток-Медиа». Электростанцию начали строить в Хоринском районе.

с чего всё началось

В Хоринском районе Бурятии началось строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 15 МВт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, Хоринская станция станет вторым подобным объектом в Бурятии.

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