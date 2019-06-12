В Бурятии начали строить новую солнечную электростанциюEastRussia вчера в 20:00

В Бурятии начались работы по возведению второй солнечной электростанции в республики. Она займет более 45 гектаров, будет выдавать 15МВт и повысит надежность электроснабжения региона, сообщает РИА «Восток-Медиа». Электростанцию начали строить в Хоринском районе.

с чего всё началось

Завершить все работы планируется к ноябрю этого года. На электростанции будут использовать только российские солнечные модули. Прогнозная годовая выработка электроэнергии составит свыше 20 ГВт*ч. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за 15 лет превысят 1,2 млрд рублей.

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