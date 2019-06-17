Экономика

В Бурятии будет создана территория опережающего развитияКоммерсантъ вчера в 09:35

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Кабанском и Кяхтинском районах Республики Бурятия территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия». Ожидается, что объем частных инвестиций в проект составит 5,5 млрд руб.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается
 на сайте кабмина.
РБКвчера в 09:38

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Новая ТОР «Бурятия» появится на Дальнем Востоке

ТАССвчера в 12:47

Правительство РФ создало ТОР «Бурятия»

Интерфакс - Россиявчера в 09:46

Медведев подписал документ о создании ТОР «Бурятия»

РИА Новостивчера в 07:59

В Бурятии будет создана территория опережающего развития

Коммерсантъвчера в 09:35

В Бурятии создадут территорию опережающего развития

Аргументы и Фактывчера в 09:34

Медведев утвердил создание территории опережающего развития в Бурятии

Rambler News Serviceвчера в 08:29

Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»

РБКвчера в 09:38
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Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Авто

С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили

Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Зеленский выступил за ужесточение санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Обновлено в 01:13
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Общество

Путин ввел штраф за разведение костров

Закон запретит посещение лесов в таких случаях, тем более категорически будет запрещено разводить костры, тем самым нарушая правила безопасности.
Обновлено в 01:11
Общество

Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Здоровье

Употребление травяного чая перед сном поможет похудеть

Употребление перед сном чая, утверждают британские эксперты, способствует потере веса.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес

«Мальдивы – это прошлый век»: как Андрей и Кристина Черкасовы проводят медовый месяц

1 июня в Москве отгремела свадьба Андрея и Кристины Черкасовых.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

Обновлено вчера в 21:35
ЖКХ

Новых льготников освободили от взносов на капремонт

Как уточняет издание, в соответствии с новым законом аналогичные льготы получают Герои Труда Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей.
Обновлено в 00:59
Интернет

Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов

По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса

На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.
Обновлено в 00:01
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Кутаиси

По меньшей мере семь человек получили травмы в результате хлопка бытового газа в грузинском Кутаиси.
Обновлено в 00:58
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

Обновлено вчера в 04:42
Общество

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
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