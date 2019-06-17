Экономика
В Бурятии будет создана территория опережающего развитияКоммерсантъ вчера в 09:35
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Кабанском и Кяхтинском районах Республики Бурятия территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия». Ожидается, что объем частных инвестиций в проект составит 5,5 млрд руб.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.РБКвчера в 09:38
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Медведев утвердил создание территории опережающего развития в Бурятии
Rambler News Serviceвчера в 08:29
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