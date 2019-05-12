Происшествия
В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человекКоммерсантъ вчера в 11:00
В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
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Политика
Кандидатов в президенты в США сочли слишком старыми для президентства
Сравнивая Трампа, который стал самым старым впервые избранным президентом, и 40-го президента США Рональда Рейгана, который избрался на второй срок в возрасте 73 лет, бывший глава Пентагона заметил, что последний был «довольно великим президентом».
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено вчера в 12:47
Хоккей
Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Предназначенные на ракеты и самолеты средства США потратят на стену
Пентагон выделил на строительство стены на границе с Мексикой 1,5 миллиарда долларов из средств, предназначенных для финансирования программ модернизации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Обновлено в 00:24
Общество
В Уфе на следующей неделе жара начнет спадать
В Уфе, со следующей недели, жара начнет спадать и температурный режим придет в норму.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Президент Австрии: в стране помнят о погибших советских воинах
Александер Ван дер Беллен подчеркнул, что все в Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от фашистских захватчиков.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Космос
Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года
Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
Обновлено 11 мая в 21:29
Политика
На Украину вернулся соратник олигарха Коломойского
Из Израиля на Украину прилетел бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов, заявил журналист Юрий Бутусов 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Хоккей
Владимир Путин упал на ковровой дорожке
Объезжая арену, президент не заметил ковер и зацепился коньками. Владимир Путин радостно приветствовал зрителей на трибунах.
Обновлено 11 мая в 09:00
Кино
HBO опубликовал тизер последней серии «Игры престолов»
В Москве последний эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена».
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах
Власти Фуджейры опровергли сообщения средств массовой информации о взрывах в порту арабского эмирата в результате пожара на нефтяных танкерах, сообщает агентство WAM.
Обновлено вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие
Истребители F-35 оборудуют ракетой-убийцей систем ПРО
Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
«Динамо» сыграет первый матч на «ВТБ Арене» 26 мая
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Ювентус» впервые проиграл в серии А с Роналду в заявке
«Ювентус» уступил «Роме» в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:2). Туринцы впервые проиграли в серии А с форвардом Криштиану Роналду в заявке.
Обновлено вчера в 17:18
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД
В МИД России заявили, что российская сторона с пониманием относится к решению иранских властей приостановить исполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
Обновлено 10 мая в 02:47
Армия и оружие
Масштабные учения НАТО начинаются в Латвии
В маневрах примут участие сухопутные и военно-воздушные силы Латвии, военные США, а также международный батальон НАТО, дислоцированный в стране.
Обновлено вчера в 20:36