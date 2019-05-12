В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человекКоммерсантъ вчера в 11:00

В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Политика Кандидатов в президенты в США сочли слишком старыми для президентства Сравнивая Трампа, который стал самым старым впервые избранным президентом, и 40-го президента США Рональда Рейгана, который избрался на второй срок в возрасте 73 лет, бывший глава Пентагона заметил, что последний был «довольно великим президентом».

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Происшествия Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.

Армия и оружие Предназначенные на ракеты и самолеты средства США потратят на стену Пентагон выделил на строительство стены на границе с Мексикой 1,5 миллиарда долларов из средств, предназначенных для финансирования программ модернизации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Общество В Уфе на следующей неделе жара начнет спадать В Уфе, со следующей недели, жара начнет спадать и температурный режим придет в норму.

Политика Президент Австрии: в стране помнят о погибших советских воинах Александер Ван дер Беллен подчеркнул, что все в Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от фашистских захватчиков.

Происшествия Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.

Космос Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.

Политика На Украину вернулся соратник олигарха Коломойского Из Израиля на Украину прилетел бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов, заявил журналист Юрий Бутусов 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Здоровье Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Хоккей Владимир Путин упал на ковровой дорожке Объезжая арену, президент не заметил ковер и зацепился коньками. Владимир Путин радостно приветствовал зрителей на трибунах.

Кино HBO опубликовал тизер последней серии «Игры престолов» В Москве последний эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена».

Политика Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.

Происшествия В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах Власти Фуджейры опровергли сообщения средств массовой информации о взрывах в порту арабского эмирата в результате пожара на нефтяных танкерах, сообщает агентство WAM.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Армия и оружие Истребители F-35 оборудуют ракетой-убийцей систем ПРО Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.

Происшествия Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Происшествия На Шри-Ланке заблокировали социальные сети Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.

Футбол «Ювентус» впервые проиграл в серии А с Роналду в заявке «Ювентус» уступил «Роме» в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:2). Туринцы впервые проиграли в серии А с форвардом Криштиану Роналду в заявке.

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Политика Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию» Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.

Экономика Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.

Политика Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД В МИД России заявили, что российская сторона с пониманием относится к решению иранских властей приостановить исполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.