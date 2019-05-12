В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человекКоммерсантъ 11:00

В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

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