Происшествия
В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человекКоммерсантъ 11:00
В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Футбол
Зенит — ЦСКА 3:1
Обновлено в 13:55
Футбол
Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу
На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
Глава "новой церкви" Украины Епифаний назвал "теоретически возможным" объединение своей структуры с Украинской греко-католической церковью, обсуждает эту тему с главой униатов.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть
Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 13:55
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 09:07
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» в матче Бундеслиги
«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Политика
El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.
Обновлено в 14:49
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» сохранил лидерство в прокате
Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" удержал лидерство в американском прокате в свои третьи выходные, не позволив новичкам опередить себя.
Обновлено в 14:28
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Музыка
«Евровидение-2019» началось в Израиле
Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Здоровье
Медики ЦВО проводят комплекс противоклещевых мероприятий
В связи с сезонным ростом активности клещей, являющихся переносчиками клещевого вирусного энцефалита, в регионах дислокации войск округа специалистами медицинской службы и центра госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) проводится комплекс мероприятий по профилактике опасного заболевания.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Репино на пляже нашли мертвого тюленя
На пляже в поселке Репино очевидец нашел мертвого тюленя.
Обновлено в 09:54
Музыка
В Сочи стартовал восьмой финал корпоративного фестиваля «Факел»
С 11 по 17 мая Красная поляна (Сочи) стала центром притяжения творческих коллективов и солистов из России, Беларуси, Кыргыстана.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Волгограде горят частный дом и ангар
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Футбол
«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов
В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.
Обновлено в 13:42
Политика
Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести
Обновлено в 10:43
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Футбол
«Зенит» в оставшихся матчах РПЛ задействует некоторых игроков второй команды
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над ЦСКА (3:1) рассказал, кто будет играть в оставшихся двух турах РПЛ.
Обновлено в 15:07
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08