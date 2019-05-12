Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человекКоммерсантъ 11:00

В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
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СМИ: при нападении на католическую церковь в Буркина-Фасо погибли шесть человек

ТАСС10:35

Террористы расстреляли верующих во время мессы в Буркина-Фасо

Телеканал 360°11:41

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

РИА Новости11:10

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Коммерсантъ11:00

Неизвестные атаковали католическую церковь в Буркина-Фасо, есть жертвы

Газета.Ru10:46

Шесть человек погибли при атаке на католическую церковь в Буркина-Фасо

РБК13:31

В католической церкви на севере Буркина-Фасо произошла стрельба

Говорит Москва10:38
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1

Обновлено в 13:55
Футбол

Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу

На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

Глава "новой церкви" Украины Епифаний назвал "теоретически возможным" объединение своей структуры с Украинской греко-католической церковью, обсуждает эту тему с главой униатов.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 13:55
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Футбол

«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» в матче Бундеслиги

«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Политика

El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.
Обновлено в 14:49
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» сохранил лидерство в прокате

Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" удержал лидерство в американском прокате в свои третьи выходные, не позволив новичкам опередить себя.
Обновлено в 14:28
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото

В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» должен поблагодарить «Ливерпуль» за победу в АПЛ

Обновлено в 14:51
Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Здоровье

Медики ЦВО проводят комплекс противоклещевых мероприятий

В связи с сезонным ростом активности клещей, являющихся переносчиками клещевого вирусного энцефалита, в регионах дислокации войск округа специалистами медицинской службы и центра госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) проводится комплекс мероприятий по профилактике опасного заболевания.
Обновлено в 11:50
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Происшествия

В Репино на пляже нашли мертвого тюленя

На пляже в поселке Репино очевидец нашел мертвого тюленя.
Обновлено в 09:54
Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании

Обновлено в 15:07
Музыка

В Сочи стартовал восьмой финал корпоративного фестиваля «Факел»

С 11 по 17 мая Красная поляна (Сочи) стала центром притяжения творческих коллективов и солистов из России, Беларуси, Кыргыстана.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Волгограде горят частный дом и ангар

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Футбол

«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.
Обновлено в 13:42
Политика

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Обновлено в 10:43
Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Обновлено в 08:12
Происшествия

ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено в 11:56
Футбол

«Зенит» в оставшихся матчах РПЛ задействует некоторых игроков второй команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над ЦСКА (3:1) рассказал, кто будет играть в оставшихся двух турах РПЛ.
Обновлено в 15:07
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
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