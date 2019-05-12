Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человекКоммерсантъ 11:00

В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
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Шесть человек погибли при атаке на католическую церковь в Буркина-Фасо

РБК13:31

Террористы расстреляли верующих во время мессы в Буркина-Фасо

Телеканал 360°11:41

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Коммерсантъ11:00

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

РИА Новости11:10

Неизвестные атаковали католическую церковь в Буркина-Фасо, есть жертвы

Газета.Ru10:46

СМИ: при нападении на католическую церковь в Буркина-Фасо погибли шесть человек

ТАСС10:35

В католической церкви на севере Буркина-Фасо произошла стрельба

Говорит Москва10:38
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
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Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
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Портал Autocar опубликовал видео гонки на половину мили самых быстрых немецких спортивных универсалов Audi RS6, Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

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