Происшествия
В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человекКоммерсантъ 11:00
В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
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Шоу-бизнес
Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»
Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40
Политика
Завершено голосование на президентских выборах в Литве
Голосование на седьмых за годы независимости Литвы президентских выборах завершено, передает ТАСС со ссылкой на литовский ЦИК.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына
6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями.
Обновлено в 10:32
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Происшествия
В Татарстане сошли с рельсов тепловоз и пять вагонов
В Татарстане при отправлении с железнодорожной станции Бугульма на сортировочную станцию в Башкирию с рельсов сошли тепловоз и пять пустых вагонов, сообщает ИА "Татар-информ".
Обновлено в 09:01
Общество
Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году
Обновлено в 07:36
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Кино
Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая
Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Авто
Универсалы Audi, Porsche и Mercedes-AMG сразились на прямой
Портал Autocar опубликовал видео гонки на половину мили самых быстрых немецких спортивных универсалов Audi RS6, Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Кино
Боевик «Мстители: Финал» вновь возглавил российский прокат
Обновлено в 17:33
Происшествия
Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Обновлено в 08:48
Футбол
«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Хоккей
«Бостон» дома обыграл «Каролину» и увеличил преимущество в серии
«Бостон» на своем льду принимал «Каролину» во втором матче серии плей-офф финала Восточной конференции НХЛ.
Обновлено в 17:49
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Гаджеты
HTC представила свой первый в 2019 году смартфон
В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27