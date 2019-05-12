Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человекКоммерсантъ 11:00

В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
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Шесть человек погибли при атаке на католическую церковь в Буркина-Фасо

РБК13:31

В католической церкви на севере Буркина-Фасо произошла стрельба

Говорит Москва10:38

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

РИА Новости11:10

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Коммерсантъ11:00

Неизвестные атаковали католическую церковь в Буркина-Фасо, есть жертвы

Газета.Ru10:46

СМИ: при нападении на католическую церковь в Буркина-Фасо погибли шесть человек

ТАСС10:35

Террористы расстреляли верующих во время мессы в Буркина-Фасо

Телеканал 360°11:41
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика

Президент Австрии оказался внуком псковского комиссара

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в преддверии первого российско-австрийского форума «Сочинский диалог» рассказал, что его предки переселились в Россию во времена Петра Великого, а дедушка был в Пскове комиссаром.
Обновлено в 18:10
Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии

ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ

"Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

В ДНР сбили два украинских беспилотника

Обновлено в 08:48
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Экономика

Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве бенефициара Urban Group Долгина

Арбитражный суд Москвы в понедельник проверит обоснованность заявления АО "Банк Дом.РФ", требующего признать банкротом Александра Долгина, основного акционера разорившегося застройщика Urban Group.
Обновлено в 17:33
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Футбол

Сарри: понимаю Клоппа, думал, мне не повезло стать вторым с 91 очком

Напомним, мерсисайдцы заняли второе место в чемпионате Англии, потерпев лишь одно поражение за сезон и набрав 97 очков.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Гаджеты

Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу

Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Общество

На крупнейшую подстанцию Благовещенска придет инновационное оборудование

На энергообъекте, который находится недалеко от города — на Новотроицком шоссе, 6, началась масштабная реконструкция оборудования напряжением 35 кВ. Там, где обычно только трещит высоковольтное оборудование, шумит тяжелая техника — идет демонтаж старого открытого распредустройста (ОРУ).
Обновлено в 18:20
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Авто

Универсалы Audi, Porsche и Mercedes-AMG сразились на прямой

Портал Autocar опубликовал видео гонки на половину мили самых быстрых немецких спортивных универсалов Audi RS6, Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в ЮАР

Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения

Российская певиц Вера Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить композитора Констина Меладзе с днем рождения в инстаграме.
Обновлено в 04:12
Политика

В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Гаджеты

У Samsung очередные проблемы: на этот раз отложен выпуск умной колонки Galaxy Home

Обновлено в 01:32
Политика

На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.
Обновлено в 10:49
Политика

В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией

Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Обновлено в 17:45
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Экономика

Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 11:38
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