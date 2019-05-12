Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковьРИА Новости 11:10
Личности нападавших пока не установлены. В конце апреля неизвестные напали на церковь в области Сахель на севере Буркина-Фасо, где убили шесть человек, включая двух служителей церкви.
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Футбол
Роналду поиздевался над ростом Флоренци. Защитник ответил голом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци. Произошло это во время матча 36-го тура Серии А.
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Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
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Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Культура
В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король
Обновлено в 08:59
Футбол
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Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
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Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
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Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
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Во Владивостоке мужчина украл медную проволоку из строящегося собора. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 21:24
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Музыка
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Обновлено в 14:19
Здоровье
Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»
Обновлено в 20:11
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Экономика
Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс
Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh
Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37
Наука
Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами
Группа ученых из США и Великобритании впервые в истории медицины смогла вылечить пациента генетически модифицированными бактериофагами.
Обновлено вчера в 01:16
Футбол
«Зенит» получил чемпионский кубок на вечное хранение
Команда, оформившая пятое чемпионство в своей истории, получила его на вечное хранение.
Обновлено в 15:05
Финансы
В РСХБ стартует акция «Болей за наших»
Россельхозбанк запускает акцию для хоккейных болельщиков «Болей за наших».
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Депутат Рады: Зеленский избавил Украину от Порошенко
Обновлено в 20:10
Происшествия
Число погибших при взрыве автоцистерны в Нигере достигло 76
По меньшей мере 76 человек погибли в результате взрыва бензовоза около международного аэропорта в столице Нигера — городе Ниамей.
Обновлено в 20:47