Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковьРИА Новости 11:10

Личности нападавших пока не установлены. В конце апреля неизвестные напали на церковь в области Сахель на севере Буркина-Фасо, где убили шесть человек, включая двух служителей церкви.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шесть человек погибли при атаке на католическую церковь в Буркина-Фасо

РБК13:31

СМИ: при нападении на католическую церковь в Буркина-Фасо погибли шесть человек

ТАСС10:35

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

РИА Новости11:10

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Коммерсантъ11:00

Неизвестные атаковали католическую церковь в Буркина-Фасо, есть жертвы

Газета.Ru10:46

Террористы расстреляли верующих во время мессы в Буркина-Фасо

Телеканал 360°11:41

В католической церкви на севере Буркина-Фасо произошла стрельба

Говорит Москва10:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Футбол

Роналду поиздевался над ростом Флоренци. Защитник ответил голом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци. Произошло это во время матча 36-го тура Серии А.
Обновлено в 17:53
Общество

В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Культура

В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король

Обновлено в 08:59
Футбол

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено в 04:34
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Мужчина украл медную проволоку из строящегося собора

Во Владивостоке мужчина украл медную проволоку из строящегося собора. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 21:24
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Общество

В Нижнем Новгороде наказали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено в 15:01
Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Обновлено в 14:19
Здоровье

Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»

Обновлено в 20:11
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Экономика

Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 11:38
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 21:01
Армия и оружие

Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh

Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37
Наука

Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами

Группа ученых из США и Великобритании впервые в истории медицины смогла вылечить пациента генетически модифицированными бактериофагами.
Обновлено вчера в 01:16
Футбол

«Зенит» получил чемпионский кубок на вечное хранение

Команда, оформившая пятое чемпионство в своей истории, получила его на вечное хранение.
Обновлено в 15:05
Финансы

В РСХБ стартует акция «Болей за наших»

Россельхозбанк запускает акцию для хоккейных болельщиков «Болей за наших».
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Депутат Рады: Зеленский избавил Украину от Порошенко

Обновлено в 20:10
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 06:56
Происшествия

Число погибших при взрыве автоцистерны в Нигере достигло 76

По меньшей мере 76 человек погибли в результате взрыва бензовоза около международного аэропорта в столице Нигера — городе Ниамей.
Обновлено в 20:47
Главное