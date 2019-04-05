Армия и оружие

В Бундестаге призвали распустить НАТОВзгляд.ру вчера в 23:56

«Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая провозгласила бы разоружение своей главной целью», – заявил Ной в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe.
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Немецкий эксперт оценил призыв депутата Бундестага распустить НАТО

Взгляд.ру05:52

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

RT на русскомвчера в 23:39

Немецкий депутат призвал распустить НАТО

Известия00:14

Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»

Московский Комсомолец00:02

В бундестаге призвали к роспуску НАТО

Газета.Ruвчера в 23:50

В Германии призвали распустить НАТО

Lenta.ru02:31

Депутат бундестага призвал распустить НАТО, «показавшую истинное лицо»

РИА Новостивчера в 23:09
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Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин

В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.
Обновлено в 15:02
Политика

Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы

Получится ли у него оспорить приказ главы МВД Бывший инспектор ГИБДД оспорил запрет на выезд за границу для сотрудников МВД.
Обновлено в 13:59
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Политика

Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка

Обновлено в 14:55
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Кино

Роберт Паттинсон похвалил Кристофера Нолана

Обновлено в 14:28
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Общество

Беглов поручил привести в порядок Заневский парк

Обновлено в 06:52
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Космос

Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
Обновлено в 09:41
Политика

В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН

Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
Кино

Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»

Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
Обновлено в 01:53
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено в 11:25
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика

Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ

Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Наука

В Австрии успешно прошли испытания воздушного такси

Австрийский министр транспорта Норберт Хофер заявил, что перспективы того, что к 2025 году воздушные такси начнут летать в стране, выглядят вполне реалистично.
Обновлено в 07:37
Общество

На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

Обновлено в 13:58
Кино

Джаред Лето поделился кадрами со съёмок нового фильма Marvel

Американский исполнитель и актёр Джаред Лето поделился с поклонниками в Instagram первыми кадрами со съёмок нового фильма Marvel "Морбиус, живой вампир".
Обновлено в 08:02
Общество

Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля

Обновлено в 12:32
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Интернет

В социальной сети «ВКонтакте» ввели сортировку комментариев

Обновлено в 01:39
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области

В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Единоборства

Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса

10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
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