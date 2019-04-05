Армия и оружие
В Бундестаге призвали распустить НАТОВзгляд.ру вчера в 23:56
«Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая провозгласила бы разоружение своей главной целью», – заявил Ной в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe.
Читать в источнике
Оценить319
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»
Московский Комсомолец00:02
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия
В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин
В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.
Обновлено в 15:02
Политика
Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы
Получится ли у него оспорить приказ главы МВД Бывший инспектор ГИБДД оспорил запрет на выезд за границу для сотрудников МВД.
Обновлено в 13:59
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Политика
Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка
Обновлено в 14:55
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Кино
Роберт Паттинсон похвалил Кристофера Нолана
Обновлено в 14:28
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Общество
Беглов поручил привести в порядок Заневский парк
Обновлено в 06:52
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»
Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Космос
Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
Обновлено в 09:41
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
Обновлено в 12:45
Кино
Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»
Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
Обновлено в 01:53
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено в 11:25
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика
Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ
Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Наука
В Австрии успешно прошли испытания воздушного такси
Австрийский министр транспорта Норберт Хофер заявил, что перспективы того, что к 2025 году воздушные такси начнут летать в стране, выглядят вполне реалистично.
Обновлено в 07:37
Общество
На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Обновлено в 13:58
Кино
Джаред Лето поделился кадрами со съёмок нового фильма Marvel
Американский исполнитель и актёр Джаред Лето поделился с поклонниками в Instagram первыми кадрами со съёмок нового фильма Marvel "Морбиус, живой вампир".
Обновлено в 08:02
Общество
Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля
Обновлено в 12:32
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Интернет
В социальной сети «ВКонтакте» ввели сортировку комментариев
Обновлено в 01:39
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области
В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52