В Бундестаге призвали распустить НАТОВзгляд.ру вчера в 23:56

«Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая провозгласила бы разоружение своей главной целью», – заявил Ной в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe.

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Шоу-бизнес Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.

Политика «Будь мужиком»: Порошенко повторно обратился к Зеленскому Действующий президент Украины Порошенко повторно обратился к своему оппоненту на президентских выборах Зеленскому, призвал его «быть мужиком», никем не прикрываться и не бояться дебатов.

Политика Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново» Банк России приказом от 5 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", являющегося участником системы страхования вкладов.

Политика Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.

Авто Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Политика Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики Проведение анализа крови на наркотики и алкоголь было условием Зеленского для участия в президентских дебатах с Порошенко.

Экономика Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Политика У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.

Технологии Airbus начнет размещать пассажиров в багажных отсеках с 2021 года Европейский авиастроительный концерн Airbus планирует с 2021 года начать устанавливать на первые широкофюзеляжные самолеты новые пассажирские модули, разработанные специально для размещения в грузовых отсеках.

Хоккей ЦСКА и СКА объявили составы на пятый матч серии Стали известны составы ЦСКА и СКА на пятый матч финальной серии Западной конференции.

Политика Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу США ждет такой же кризис, как и в Венесуэле, если президентом станет социалист. Об этом заявил Дональд Трамп во время беседы с журналистами.

Политика Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.

Хоккей В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф Колорадо одержал победу над Виннипегом (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф.

Гаджеты Компактный Palm Phone стал полноценным смартфоном Компактный смартфон Palm Phone стал полностью автономным мобильным устройством.

Авто Hyundai претендует на закрывающиеся заводы Ford в России Корейский автопроизводитель Hyundai претендует на закрываемые в России заводы компании Ford, один из которых находится во Всеволожске в Ленинградской области.

Общество Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.

Армия и оружие Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел все испытания, в том числе в реальных боевых условиях.