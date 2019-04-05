Армия и оружие
В Бундестаге призвали распустить НАТОВзгляд.ру вчера в 23:56
«Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая провозгласила бы разоружение своей главной целью», – заявил Ной в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe.
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Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»
Московский Комсомолец00:02
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Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
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Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
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Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
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Спорт
Стина Нильссон: «Скачала приложение и учу русский язык. Он крутой»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сообщила, что начала учить русский язык.
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Политика
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Политика
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново»
Банк России приказом от 5 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Политика
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
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Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики
Проведение анализа крови на наркотики и алкоголь было условием Зеленского для участия в президентских дебатах с Порошенко.
Обновлено в 10:44
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Технологии
Airbus начнет размещать пассажиров в багажных отсеках с 2021 года
Европейский авиастроительный концерн Airbus планирует с 2021 года начать устанавливать на первые широкофюзеляжные самолеты новые пассажирские модули, разработанные специально для размещения в грузовых отсеках.
Обновлено в 05:57
Хоккей
ЦСКА и СКА объявили составы на пятый матч серии
Стали известны составы ЦСКА и СКА на пятый матч финальной серии Западной конференции.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено в 05:10
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Политика
Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу
США ждет такой же кризис, как и в Венесуэле, если президентом станет социалист. Об этом заявил Дональд Трамп во время беседы с журналистами.
Обновлено в 11:55
Политика
Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги
Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
Обновлено в 05:16
Хоккей
В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф
Колорадо одержал победу над Виннипегом (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Компактный Palm Phone стал полноценным смартфоном
Компактный смартфон Palm Phone стал полностью автономным мобильным устройством.
Обновлено в 12:00
Авто
Hyundai претендует на закрывающиеся заводы Ford в России
Корейский автопроизводитель Hyundai претендует на закрываемые в России заводы компании Ford, один из которых находится во Всеволожске в Ленинградской области.
Обновлено в 10:13
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел все испытания, в том числе в реальных боевых условиях.
Обновлено в 03:34
Политика
Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского
Обновлено в 10:38
Общество
Почему количество желающих уехать из России достигло рекорда за 10 лет
Эмигрировать из России хотел бы каждый пятый россиянин, свидетельствуют данные американского института общественного мнения Gallup за 2018 год.
Обновлено в 12:14