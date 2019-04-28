В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на РоссиюРИА Новости вчера в 22:14

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Шоу-бизнес Лобода отказалась от участия в «Голосе» Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.

Единоборства Смоляков проиграл Харди на турнире UFC Российский боец Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире UFC on ESPN+ 8, сообщает "Советский спорт".

Хоккей Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).

Авто Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сrета нового поколения.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Религия Храм Шанхая провел пасхальное богослужение впервые с 1965 года Сотни верующих в Шанхае отметили Пасху посещением пасхального богослужения в Кафедральном соборе впервые за много лет.

Общество Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл Британские букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос еще не родившегося ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.

Происшествия На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Политика В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.

Наука Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.

Происшествия Варвара Караулова освобождена по УДО Варвара Караулова, бывшая студентка МГУ Александра Иванова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сегодня, 27 апреля, условно-досрочно освобождена из вологодской колонии.

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.

Кино Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.