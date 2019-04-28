Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на РоссиюРИА Новости вчера в 22:14
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Автоспорт
Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку
В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Обновлено вчера в 14:46
Наука
Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки
Обновлено в 01:53
Единоборства
Смоляков проиграл Харди на турнире UFC
Российский боец Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире UFC on ESPN+ 8, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Религия
Православный мир отмечает Пасху
Обновлено вчера в 17:01
Авто
15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Авто
Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сrета нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Религия
Храм Шанхая провел пасхальное богослужение впервые с 1965 года
Сотни верующих в Шанхае отметили Пасху посещением пасхального богослужения в Кафедральном соборе впервые за много лет.
Обновлено в 00:08
Общество
Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл
Британские букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос еще не родившегося ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 02:47
Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад
Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 02:43
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Варвара Караулова освобождена по УДО
Варвара Караулова, бывшая студентка МГУ Александра Иванова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сегодня, 27 апреля, условно-досрочно освобождена из вологодской колонии.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 03:54