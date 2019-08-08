Политика
В Бундестаге признали вклад России в объединение ГерманииТАСС 06:38
Без русских было бы невозможно объединение Германии, и жители восточной части ФРГ осознают это в большей степени, нежели на Западе. Такое мнение высказал вице-председатель Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Кубикки в эфире телеканала ZDF.
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с чего всё началось
«И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — сказал вице-председатель бундестага в интервью телеканалу ZDF.Известиявчера в 23:00
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Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Российская газетавчера в 22:13
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