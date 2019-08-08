Политика

В Бундестаге признали вклад России в объединение ГерманииТАСС 06:38

Без русских было бы невозможно объединение Германии, и жители восточной части ФРГ осознают это в большей степени, нежели на Западе. Такое мнение высказал вице-председатель Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Кубикки в эфире телеканала ZDF.
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«И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — сказал вице-председатель бундестага в интервью телеканалу ZDF
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