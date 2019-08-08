с чего всё началось

Без русских было бы невозможно объединение Германии, и жители восточной части ФРГ осознают это в большей степени, нежели на Западе. Такое мнение высказал вице-председатель Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Кубикки в эфире телеканала ZDF.

В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Политика Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.

Авто Subaru объявила скидки на свои автомобили в августе В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.

Политика Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.

Футбол Масиэл Вандерсон считает, что у «Краснодара» есть шансы пройти «Порту» Полузащитник «Краснодара» Масиэл Вандерсон после поражения от «Порту» (0:1) в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов не стал критиковать арбитра, а также попытался спрогнозировать ответную встречу.

Шоу-бизнес 43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка Милла Йовович подчеркнула, что беременность протекает благополучно и рассказала о поле будущего ребенка — актриса, прославившаяся благодаря главной роли в "Пятом элементе" Люка Бессона, ждет свою третью девочку.

Политика Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир.

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Общество Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".

Общество В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.

Политика Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.

Политика Стало известно о возможности США саботировать поставки российского газа в Европу Реализация проекта трубопровода EastMed может стать шансом для США саботировать поставки российского газа в Европу с помощью «Северного потока – 2», пишет немецкое издание Junge Welt.

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Экономика «Мечел» подписал долгосрочный контракт с китайской Jiangsu Sha Steel Group "Мечел" подписал крупный контракт на поставку коксующегося угля Jiangsu Sha Steel Group, крупнейшему частному сталелитейныму холдингу КНР, сообщает компания.

Политика WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

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Происшествия Актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля В результате ДТП пострадали три человека. 75-летняя звезда фильмов «От заката до рассвета» и «Мачете» на днях спас ребенка в Лос-Анджелесе.

Авто Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.

Политика Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.