Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся. Об этом он заявил в интервью изданию Pfälzischer Merkur.

В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией

Политика Политика В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.

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Армия и оружие Армия и оружие Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

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Хоккей Хоккей Овечкин первым забросил 30 шайб в текущем сезоне НХЛ Goal No. 30 has been reached — @ovi8's 14th season hitting the mark. pic.twitter.com/oRGSlYJfoT — NHL (@NHL) 4 января 2019 г. Таким образом, он стал шестым игроком в истории НХЛ, кто в 14 регулярных чемпионатах НХЛ не менее 30 раз поражал ворота соперника.

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