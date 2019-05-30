Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристамиВедомости 02:20

В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, пишет Reuters. На борту судна были граждане Южной Кореи. По меньшей мере семь человек погибли, около 20 туристов считаются пропавшими без вести.
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Оператор перевернувшегося на Дунае судна сообщил о состоянии катера

РБК02:26

Момент смертельной аварии на Дунае попал на видео

Lenta.ru02:50

Глава МИД Южной Кореи поедет в Венгрию, где погибли жители страны

РИА Новости02:00

В Будапеште затонуло прогулочное судно с туристами

Интерфакс03:11

Кораблекрушение на Дунае: на туристах не было спасательных жилетов

Вести.Ru03:16

Россияне не пострадали при столкновении катеров на Дунае в Будапеште

ТАСС02:13

Речное судно, которое используют для туристических прогулок, перевернулось на Дунае в Будапеште

Эхо Москвы01:32
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Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Иран отвергает обвинение Болтона в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана отвергает обвинения советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в том, что Тегеран стоит за предполагаемым саботажем нефтяных танкеров у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет

В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.
Обновлено в 03:02
Транспорт

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско

К своим 88-ми годам известный отечественный актер театра и кино Иван Краско может лишиться всего имущества и оказаться на улице.
Обновлено вчера в 21:47
Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Армия и оружие

Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Гаджеты

Intel показала футуристический игровой ноутбук

Обновлено вчера в 08:12
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Футбол

Янг может присоединиться к Руни в «Ди-Си Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 03:05
Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Аэрофлот требует от главы Хабаровского края опровержения о SSJ

Авиакомпания «Аэрофлот» после ответа властей Хабаровского края на обвинение в давлении на расследование катастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево вновь потребовала от губернатора Сергея Фургала опровержения его слов о человеческом факторе.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Политика

УПЦ окончательно объявлена вне закона

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
Обновлено в 01:46
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено в 02:29
Политика

Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Знаменитый советский космонавт Алексей Леонов, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, указом президента награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 03:30
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Актер Денис Никифоров назвал причины расставания с певицей МакSим

Денис Никифоров в разговоре в студии шоу под названием «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым назвал основные причины расставания с МакSим.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Кассир похитила более 20 миллионов из банка в Башкирии и скрылась

Обновлено 28 мая в 07:44
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу

Надо сказать, что ожидания звезды осуществились, и ее шпагат занесен в Книгу Рекордов России по фитнесу.
Обновлено в 03:18
Игры

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: представлен последний клан — Малкавианы

Создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили последний клан RPG, который будет доступен на релизе игры в первом квартале 2020 года, — им стали Малкавианы.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

В Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы»

Два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы» и «молекулами американской свободы».
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Счастливый папа Максим Галкин опубликовал новое фото с детьми

Шоумен Максим Галкин в своем Инстаграм опубликовал новое фото с детьми Лизой и Гарри.
Обновлено в 01:13
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта Саратов-Центральный уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Министерства труда и миграции.
Обновлено в 02:04
Общество

Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области

О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.
Обновлено в 02:20
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