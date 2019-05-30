В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человекВести.Ru 19:14

Российских туристов, по предварительным данным, на борту затонувшего в Будапеште судна не было. В основном на катере находились туристы из Южной Кореи. Всего 32 человека и еще два члена экипажа.

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Политика Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.

Наука Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик В рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD произошли перестановки: США упали с первого места на третье, тогда как в обратном направлении переместился Сингапур.

Интернет Mail.ru Group за рубежом запустит облачный сервис «Диск-О» Разработчики планируют через год за рубежом получить абонентскую базу в миллион пользователей.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Здоровье Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".

Здоровье В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Футбол Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь» Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Политика Парламент Израиля проголосовал за самороспуск Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.

Авто Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.

Армия и оружие В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.

Происшествия Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Футбол Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку» «Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».

Футбол Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.

Космос Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.

Общество Мэр якутского города заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку Игрок КВН вышел в костюме супермена и с фотографией градоначальника вместо маски на лице Мэр города Вилюйска в Якутии Нюргустан Афанасьев заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку и за использование имени и фотографии человека без его согласия, пишет РИА Новости.

Общество Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, соответствующий документ опубликован на официальным портале правовой информации.

Театры В Пензу с гастролями приедут кукольные театры из северной столицы В Пензе пройдут гастроли кукольных театров, которые в разные годы стали обладателями премии «Золотая маска».