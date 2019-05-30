Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человекВести.Ru 19:14

Российских туристов, по предварительным данным, на борту затонувшего в Будапеште судна не было. В основном на катере находились туристы из Южной Кореи. Всего 32 человека и еще два члена экипажа.
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Число погибших при крушении судна в Венгрии возросло до семи

RT на русском19:21

В центре Будапешта, на Дунае опрокинулось прогулочное судно

Эхо Москвы19:05

Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште

РБК18:01

У посольства РФ в Венгрии нет данных о пострадавших при крушении катера на Дунае россиянах

ТАСС18:45

В Будапеште затонуло прогулочное судно с 34 людьми на борту, погибли 7

Коммерсантъ17:21

Число жертв крушения лодки в Венгрии возросло до семи человек

РИА Новости18:47

Число погибших при затоплении катера в Венгрии достигло семи человек

Интерфакс19:19
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Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

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Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
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Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка

Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Армия и оружие

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Происшествия

Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

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Интернет

Mail.ru Group за рубежом запустит облачный сервис «Диск-О»

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Обновлено в 15:10
Здоровье

Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне

В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
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Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
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Здоровье

В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной

Правительство Таиланда одобрило положения, согласно которым разрешено производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено в 19:43
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.
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Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
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Армия и оружие

В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов

Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено в 13:56
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
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Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»

«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
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Игры

Стала известна дата выхода игры Death Stranding

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Футбол

Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду

Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
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Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

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Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой

Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
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Общество

Мэр якутского города заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку

Игрок КВН вышел в костюме супермена и с фотографией градоначальника вместо маски на лице Мэр города Вилюйска в Якутии Нюргустан Афанасьев заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку и за использование имени и фотографии человека без его согласия, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество

Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, соответствующий документ опубликован на официальным портале правовой информации.
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Театры

В Пензу с гастролями приедут кукольные театры из северной столицы

В Пензе пройдут гастроли кукольных театров, которые в разные годы стали обладателями премии «Золотая маска».
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Политика

Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными

Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
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Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Обновлено в 14:47
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