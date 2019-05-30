Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человекВести.Ru вчера в 19:14
Российских туристов, по предварительным данным, на борту затонувшего в Будапеште судна не было. В основном на катере находились туристы из Южной Кореи. Всего 32 человека и еще два члена экипажа.
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Семь граждан Южной Кореи погибли в результате катастрофы прогулочного судна в Будапеште
Эхо Москвывчера в 21:03
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Армия и оружие
Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат
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Рост цен на бензин на Украине связали с Россией
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Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
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Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
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В Подмосковье мать оставила своих детей в хостеле и скрылась
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Происшествия
Во Львове радикалы захватили здание горсовета
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Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Сергей Жвачкин выступил против строительства третьего моста через Томь
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Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
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Общество
В Сахалинском зоопарке родился северный олененок
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Театры
Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
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Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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Общество
В Петербурге закрыли суши-бар с аморально звучащим названием
В Санкт-Петербурге закрыли суши-бар «ЁбиДоёби», что переводится с японского как «день недели — суббота», сообщает городское управление ФАС в среду, 29 мая.
Обновлено вчера в 10:35
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста
16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).
Обновлено 28 мая в 13:14
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
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Авто
Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
В Алеппо восстановят крупнейший в городе продовольственный рынок
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Минтранс намерен ввести обязательную регистрацию дронов
Отмечается, что ведомство намерено обязать россиян регистрировать все БПЛА весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено вчера в 23:39
Авто
В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения
На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 15:09
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье
Новые программы для старых болезней
Регионы прорабатывают способы лечения пациентов с онкологическими заболеваниями К 1 июля этого года Минздрав должен утвердить региональные программы лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено вчера в 22:35
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Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
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Врачи посоветовали отдыхающим в Турции россиянам не переедать
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
Обновлено 28 мая в 22:30
Политика
Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими
Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.
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Красноярцы рассказали о своем отношении к ЛГБТ-коллегам
Сотрудники красноярских компаний приняли участие в опросе сайта Зарплата.ру, который был посвящен отношению к коллегам иной сексуальной ориентации.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:39
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Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено вчера в 14:40