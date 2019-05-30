В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человекВести.Ru вчера в 19:14

Российских туристов, по предварительным данным, на борту затонувшего в Будапеште судна не было. В основном на катере находились туристы из Южной Кореи. Всего 32 человека и еще два члена экипажа.

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

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