В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.

с чего всё началось

Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Брянской области. "Молодой человек скончался в больнице, уголовное дело будет переквалифицировано в ближайшее время", - сказали в управлении.

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