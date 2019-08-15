Происшествия
ТАССВ Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Брянской области. "Молодой человек скончался в больнице, уголовное дело будет переквалифицировано в ближайшее время", - сказали в управлении.
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с чего всё началось
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.Брянские новостивчера в 04:40
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Лучшие из лучших: избитый брянским полицейским 17-летний молодой человек умер в больнице
ГородБрянск.Ruвчера в 12:07
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