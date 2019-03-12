Происшествия

В Брянске в ДТП около автовокзала погибли четыре человекаМосковский Комсомолец 04:22

В результате аварии на месте погибли три пассажира и водитель "Хендай". Один пассажир иномарки, которая спровоцировала ДТП, а также также водитель и пассажиры "Нивы" и "Рено" получили травмы различной степени тяжести. Автоинспекторы устанавливают причины произошедшего.
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Стало известно, кто устроил жуткое ДТП на Автовокзале в Брянске

Брянская улица07:53

В трагическое ДТП у автовокзала Брянска попал 24-летний таксист-лихач

Брянские новости07:02

Прокурор области взял на контроль расследование ДТП около Автовокзала

Новости Брянска04:20

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

ТАСС01:40

Страшное ДТП у автовокзала в Брянске устроил 24-летний лихач

Городской телеканал (Брянск)05:58

В Брянске виновник страшного ДТП у автовокзала летел со скоростью 180 км в час

БрянскToday05:49

По факту смертельного ДТП у автовокзала в Брянске завели уголовное дело

КП - Брянск03:51
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика

Погибшие «Гиви» и Захарченко остались в реестре избирателей на Украине

Как отмечается, среди них находятся погибшие бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и "Гиви", командир батальона "Сомали" Михаил Толстых.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Москве мужчина умер в здании суда

В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Михаил Мальцев: «Надеюсь, со мной в составе СКА обыграет ЦСКА»

Обновлено в 06:35
Происшествия

На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Политика

Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах

Стало известно, чем займется Петр Порошенко, если ему не удастся переизбраться на второй срок.
Обновлено в 07:17
Политика

«Северный поток-2» сохранит транзит через Украину

"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину", – развеял он все опасения.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол

Адвоката Мамаева не уведомили о передаче уголовного дела в суд

Обновлено в 08:04
Спорт

Клебо рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы улучшить взаимоотношения с россиянином Александром Большуновым.
Обновлено в 05:59
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

Обновлено в 00:10
Гаджеты

Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом

Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян одобряет голосование через Интернет

В 2008 году, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уже треть (34%) россиян была готова голосовать через Интернет.
Обновлено в 06:33
Экономика

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Общество

Росавиация в целях безопасности ограничила полеты Nordwind

В Росавиации ограничили сертификат эксплуатанта восьмой крупнейшей российской авиакомпании Nordwind в части выполнения полетов.
Обновлено в 08:07
Музыка

Умер Скотт Уокер, которого называли «Сэлинджером поп-музыки»

Обновлено в 08:03
Авто

Skoda представит пикап на базе модели Skoda Kodiaq

Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Космос

Раскрыта «минимальная» стоимость российской сверхтяжелой ракеты

Обновлено в 08:19
Политика

Румыния переведет посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что посольство страны в Израиле будет переведено в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол

Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал

Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал в своей карьере. Об этом сообщает Calciomercato.
Обновлено в 07:18
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Общество

Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира

Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал слухи о госпитализации

Якобы при падении Юрий Николаев очень сильно ударился головой, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а также гематомы на лице.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика

Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Общество

Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино

Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Кирове мать заперла пятерых детей в квартире и ушла из дома на сутки

Обновлено в 08:00
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
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