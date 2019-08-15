Происшествия
РБКВ Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов. Об этом сообщает местное агентство «Брянские новости» со ссылкой на родственников юноши. По данным издания, инцидент произошел в поселке Локоть возле местного кафе.
Читать в источнике
Оценить493
с чего всё началось
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.Брянские новостивчера в 04:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Брянское УМВД прокомментировало новость о смерти избитого майором подростка
Городской телеканал (Брянск)10:08
Лучшие из лучших: избитый брянским полицейским 17-летний молодой человек умер в больнице
ГородБрянск.Ruвчера в 12:07
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Политика
На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина
Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.
Эхо Москвы 10:30
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Как стало известно, влияние генов на гомосексуальность человека составляет примерно 25 процентов, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:09
Армия и оружие
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
RT на русском 11:56
Политика
Грузия перебросила на границу с Южной Осетией спецназовцев МВД
Грузия перебросила на участок границы с Южной Осетией дополнительно 30 спецназовцев МВД.
BFM.ru 12:52
Политика
Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций
Пятый канал вчера в 09:49
Автоспорт
Квят: Борьба с Red Bull – как вишенка на торте
Накануне в гонке Формулы 2 разбился протеже Renault Антуан Юбер, и после финиша Квята спросили о том, с каким настроением он готовился к Гран При.
Motorsport.com Russia 12:15
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Футбол
В матче «Спартак» - «Зенит» судья впервые отменил гол в РПЛ после просмотра видеоповтора
ТАСС 12:53
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»
Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Происшествия
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.
Вести.Ru 12:16
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
RT на русском 12:32
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Футбол
«Зенит» вновь попытается купить хавбека «Ренна» Гренье
Metaratings 12:30
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые рассказала о разрыве с королем Малайзии
Оксана Воеводина впервые рассказала о разрыве с королем Малайзии Фотомодель только сильнее запутала публику.
Экспресс газета 11:19
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Армия и оружие
Разведчик Ботян раскрыл, каким образом узнавал данные в Польше во время ВОВ
Герой России и легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал, что узнавать необходимые данные для разгрома германских военных поездов в Польше во время Великой Отечественной войны ему помогло знание иностранных языков и Польши.
Невские Новости 04:43
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
Российская газета 01:09
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Политика
Зеленский рассказал о планах на встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Мойка78 вчера в 15:06