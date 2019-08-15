В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.

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В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов. Об этом сообщает местное агентство «Брянские новости» со ссылкой на родственников юноши. По данным издания, инцидент произошел в поселке Локоть возле местного кафе.

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