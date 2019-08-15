Происшествия
Газета.RuВ Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщают "Брянские новости". Согласно представленной информации, инцидент произошел в поселке Локоть 13 августа около местного кафе.
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с чего всё началось
В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть.Брянские новостивчера в 04:40
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Лучшие из лучших: избитый брянским полицейским 17-летний молодой человек умер в больнице
ГородБрянск.Ruвчера в 12:07
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Армия и оружие
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Зеленский назвал главное достижение на посту президента Украины
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