В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть.

с чего всё началось

В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщают "Брянские новости". Согласно представленной информации, инцидент произошел в поселке Локоть 13 августа около местного кафе.

В Брянске подросток умер после избиения полицейским

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