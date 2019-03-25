В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзалаБрянские новости 04:26

В Брянске опубликовали видео в первые минуты после трагического ДТП возле автовокзала, где погибли четыре человека и трое были ранены. Беда случилась утром в половине шестого.

В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзала

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