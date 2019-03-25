Происшествия

В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзалаБрянские новости 04:26

В Брянске опубликовали видео в первые минуты после трагического ДТП возле автовокзала, где погибли четыре человека и трое были ранены. Беда случилась утром в половине шестого.
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Погибшим в жуткой аварии на Автовокзале было от 22 до 35 лет

Брянская улица08:15

Опубликован список погибших в кошмарном ДТП на Автовокзале

Новости Брянска08:05

Страшное ДТП у автовокзала в Брянске устроил 24-летний таксист

Брянские новости07:02

В Брянске в ДТП у автовокзала погибли четверо мужчин

КП - Брянск03:40

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

ТАСС01:40

Стали известны личности всех погибших в страшном ДТП у автовокзала в Брянске

Городской телеканал (Брянск)09:05

Брянск скорбит по погибшим в смертельном ДТП у автовокзала

БрянскToday09:35
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Общество

Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее

Обновлено в 08:43
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Музыка

Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни

Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Авто

В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников

Обновлено в 01:40
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Футбол

«Реал» может купить Мбаппе летом за €280 млн

По информации издания, «Реал» намерен купить Мбаппе в летнее трансферное окно и готов заплатить за него €280 млн.
Обновлено в 09:47
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали

Обновлено вчера в 01:31
Футбол

Адвокат Мамаева назвал примерные сроки судебного заседания по делу

Обновлено в 08:59
Политика

Украина предложила новый формат обмена пленными

Украина предлагает России 30 марта провести обмен 25 пленных в обмен на 25 осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире

Обновлено в 05:17
Культура

Объявлен открытый международный конкурс на должность директора Музея искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе

Министерство культуры и Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан объявляют открытый международный конкурс на должность директора Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе.
Обновлено в 05:32
Авто

Infiniti начала онлайн-продажи автомобилей в России

Компания Infiniti запустила в России сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров.
Обновлено в 07:32
Технологии

В России у военных появится собственный мобильный оператор

Источник «Ведомостей» поясняет, если новый сетевой оператор собирается обслуживать специализированные городки, то вскоре и военнослужащие окажутся в зоне действия данной сети.
Обновлено в 03:58
Экономика

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Транспорт

В Москве запретили ездить по выделенным полосам в выходные

В Москве начали массово запрещать автомобилям движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни.
Обновлено в 07:16
Спорт

Васильева: руководство СБР устранилось из моего дела о допинге

Биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свой допинговый скандал с пропуском тестов и заявила, что Союз биатлонистов устранился от дела и никак не участвовал в коммуникации биатлонистки с IBU.
Обновлено в 08:30
Футбол

Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Обновлено в 07:22
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать

С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд

Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Авто

В России появился обновленный кроссовер Mazda CX-9

В России появился обновлённый премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9. Продажи новинки стартуют уже в марте 2019 года.
Обновлено 23 марта в 05:02
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нона Щукина обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 03:50
Космос

США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников

По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено вчера в 05:39
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Наука

В Китае испытали модель водородного пассажирского самолета

Представители Китайской авиастроительной корпорации отчитались об успешном завершении первой стадии испытаний модели-прототипа пассажирского самолета Lingque-H.
Обновлено в 08:46
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Обновлено в 08:07
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
Экономика

Совфеду рекомендовали одобрить доиндексацию пенсий

Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал поддержать закон о доиндексации пенсий.
Обновлено в 08:31
Главное