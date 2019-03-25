Происшествия
В Брянске четыре человека погибли в ДТПРоссийская газета 02:13
Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Советском районе Брянска. Сообщение об аварии поступило в МЧС и ГИБДД в 5.40. По предварительным данным, Hyundai Solaris столкнулся с Chevrolet Niva, а затем врезался в стационарный полицейский пост.
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Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
Обновлено в 03:29
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Политика
Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Политика
Итальянского журналиста не пустили на Украину
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Авто
Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.
Обновлено в 05:55
Общество
Минфин предложил запретить переводы денег в онлайн-казино
Минфин РФ предложил запретить переводы денег граждан на счета нелегальных лотерей и онлайн-казино.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Авто
Немцы высоко оценили Lada 4х4 Urban
Немецкое издание Auto Bild протестировало Lada 4х4 Urban, которая пользуется в Германии достаточно большим спросом.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Индекс делового климата IFO в Германии в марте оказался лучше прогноза
Индекс делового климата в Германии в марте поднялся до 99,6 пункта с показателя февраля в 98,5 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Краснодарском крае в жилом доме прогремел взрыв газа, есть раненые
Взрыв в многоквартирном доме произошел в городе Тимашевске Краснодарского края в первой половине дня 25 марта.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Израиль стягивает войска к сектору Газа
Обновлено в 05:01
Происшествия
Круизный лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Молде
В воскресенье, 24 марта, круизный лайнер Viking Sky, который в минувшую субботу потерял ход у западного побережья Норвегии, прибыл в порт города Молде.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
В Совфеде предложили издать закон об изображении карты России
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в рамках конференции «Пятилетие Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией: достижения и уроки» заявила о том, что стоит на законодательном уровне установить понятие карты страны.
Обновлено в 06:16
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Обновлено вчера в 16:33
Общество
На севере Москвы построят жилой комплекс за 9,5 млрд рублей
Обновлено в 03:26
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Программа по созданию «борта №1» для Трампа достигла цены авианосца
Как пишет издание, стоимость программы по обновлению "борта №1" для президента США, достигла рекордной суммы - 5,3 млрд. долларов, а это стоимость постройки двух атомных ударных субмарин или одного атомного авианосца класса Nimitz.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Общество
Кожемяко уволил очередного директора департамента
В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 14:15
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18