В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»РИА Новости 00:10

с чего всё началось

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Армия и оружие Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Транспорт Водителей смогут лишать прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Футбол В российском футболе вновь изменился лимит на легионеров С сезона-2020/2021 для клубов будет введена схема «8+17»: из 25 футболистов в заявке может быть не более восьми игроков из других стран, при этом количество одновременно находящихся на поле легионеров не будет ограничено.

Шоу-бизнес 52-летнюю Наталью Штурм поклонники перепутали с Элизабет Херли Фолловеры восхитились идеальной фигурой 52-летней артистки и даже сравнили ее с Элизабет Херли, которая в свои 54 года является иконой стиля и восхищает поклонников по всему свету.

Здоровье Диетолог рассказала о жирах, полезных для здоровья Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказала, что не все жиры опасны для фигуры и организма.

Происшествия В Саратове ФСБ ликвидировала террориста и предотвратила теракт Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Саратове сорвала подготовку теракта, который планировал член запрещенной в России организации «Исламское государство» в местах массового скопления людей.

Политика Гидролог предложил разобрать Крымский мост Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Авто К 2021 году компания Hyundai выпустит новый электрический кроссовер Компания Hyundai анонсировала выпуск нового электрического кроссовера, его появление на рынке запланировано к 2021 году.

Общество МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.

Экономика Высшее образование в России подорожало "Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.

Происшествия В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Армия и оружие Американский корабль проследил за российским Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Технологии На ЕГЭ школьникам разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьники смогут искать информацию в интернете.

Гаджеты ASUS представила устройства на базе новых процессоров AMD Ryzen Компания ASUS представила ROG Strix GL10DH — высокопроизводительный и доступный по цене игровой компьютер, который одним из первых в мире использует процессор AMD Ryzen третьего поколения с инновационной микроархитектурой Zen 2, разработанной специалистами компании AMD.

Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.