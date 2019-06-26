Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»РИА Новости 00:10

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
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с чего всё началось
Советский суд Брянска оштрафовал
 на 30 тысяч рублей местную жительницу А. Червякову за видео танца в стиле реггетон на площадке памятника «Курган Бессмертия».
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Жительницу Брянска оштрафовали на 30 тыс. рублей за танцы на Кургане Бессмертия

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