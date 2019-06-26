В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»РИА Новости 00:10

с чего всё началось

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

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