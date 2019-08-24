Финансы
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютойLenta.ru вчера в 18:54
По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.
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Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не будет препятствовать отставке председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, если он примет решение покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Состоялись пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава»
Пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» выполнены с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейских военных, снаряды были запущены в 6.45 и 7.02 по местному времени (0.45 и 1.02 мск) из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено вчера в 15:21
Кино
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:54
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
Обновлено в 00:55
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».
Обновлено вчера в 22:44
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено вчера в 22:05
Здоровье
Специалисты рассказали, о каких болезнях может указывать горечь во рту
Специалисты рассказали о проблемах со здоровьем, о которых указывает регулярная горечь во рту.
Обновлено в 00:37
Политика
В ЕС призывают объединить усилия с НАТО для «борьбы» с Россией
В документе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что объединяющим фактором могут стать общие интересы, прежде всего противодействие «вновь усиливающейся России», которая якобы относится к числу современных вызовов.
Обновлено вчера в 00:05
Экономика
Корпорация МСП поддержит восемь бизнес-проектов в Челябинской области
Восемь челябинских компаний получат государственную кредитно-гарантийную поддержку на развитие своих проектов, сообщил в пятницу журналистам гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман по итогам рабочей поездки в Челябинск.
Обновлено вчера в 08:47
Футбол
Российский клуб претендует на защитника «Милана»
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Норвежские сейсмологи заявили, что в Северодвинске было два взрыва
В Северодвинске 8 августа случился не один взрыв, а два, между ними прошло примерно два часа.
Обновлено в 01:00
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол
Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере защитника Данила Кругового в петербургский «Зенит».
Обновлено вчера в 14:54
Футбол
«Челси» не планирует продавать игроков
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что доволен нынешним составом. По его словам, он не готов расставаться с игроками этим летом.
Обновлено вчера в 21:26
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Технологии
«Здоровая тундра»: ученые провели исследования в районе Сабетты
Исследования проводились в рамках проекта "Здоровая тундра", который направлен на проведение экологической реставрации нарушенных земель в пределах Южно-Тамбейского месторождения и отвечает задачам национального проекта "Экология" .
Обновлено в 00:08
Космос
«Союзу» и роботу Федору предстоит непростая стыковка с МКС
Специалисты говорят, что стыковка предстоит непростая: в случае неполадок в ручном режиме космонавты помочь не смогут.
Обновлено в 00:30
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено вчера в 03:19