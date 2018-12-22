Происшествия
Мигранты попытались захватить судно в Великобритании и попались
Мигранты попытались захватить судно в Великобритании и попалисьLenta.ru21:26
Злоумышленники быстро сдались, на данный момент спецназ полностью контролирует судно. Отмечается, что мигранты могли попасть на корабль итальянской компании в порту Нигерии или во время трех остановок на западном берегу Африки.
Lenta.ru21:26
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Происшествия
Пожар на складе пиротехники в Петербурге потушен
Обновлено в 16:47
Происшествия
СК проводит проверку по факту прорыва газопровода в Якутии
Обновлено в 20:56
Происшествия
В Конго разбился самолет с российским экипажем
В Демократической республике Конго (ДРК) потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26, которым по предварительным данным управлял российский экипаж.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Автомобиль протаранил ограждение и упал в реку в центре Москвы
В Москве на Русаковской набережной автомобиль такси не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в реку Яузу.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Каталонии в ходе протестов пострадали более 60 человек
В ходе акций протеста против правительства Испании в Каталонии пострадали 62 человек, из них 35 полицейских, сообщает La Vanguardia.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Кокорину и Мамаеву изменили статью обвинения на более тяжкую
Обвинение против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина переквалифицировано со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:55
Происшествия
Двух человек задержали в связи с инцидентом в аэропорту Гатвик
Полиция Сассекса задержала двух человек в связи с запуском беспилотников в районе аэропорта Гатвик, сообщается в субботу на сайте полицейского подразделения.
Обновлено в 21:26
Происшествия
При стрельбе в центре Вены погиб один человек
В результате стрельбы в ресторане в центре Вены погиб один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Рязани два футболиста избили и ограбили женщину
В Рязани два футболиста Артем Надеев и Дмитрий Митин ограбили и избили женщину.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Браудер заочно арестован в России
Обновлено в 08:53
Происшествия
В редакцию газеты принесли человеческую голову
Обновлено в 16:13
Происшествия
СБУ выдвинула новую версию убийства советницы мэра Херсона
Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула новую версию убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено в 16:09
Происшествия
Одиннадцатилетняя девочка родила в Польше
6 декабря в перинатальном центре Липецка родила ребенка 14-летняя девушка.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении
Обновлено в 05:10
Происшествия
Полицейские попали в серьезное ДТП на перекрестке Германа и Чекистов
Обновлено в 18:51