Политика

В Британии узнали о планах главы Минобороны сместить Мэй
Московский Комсомолец
05:55

The Times рассказала о разговоре нынешнего главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона в ресторане отеля с друзьями. Уильямсон вел речь об устранении от власти нынешнего премьера страны Терезы Мэй, а также кандидатов на её пост, в частности главы МВД Саджида Джавида и главы МИД Джереми Ханта.
Московский Комсомолец05:55

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Министр обороны Великобритании, по некоторым данным, готовил заговор и собирался сместить со своего поста Терезу Мэй

Эхо Москвы02:04

Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй

Газета.Ruвчера в 22:06

Журналисты The Times узнали о заговоре против Терезы Мэй

РЕН ТВвчера в 21:45

Times узнала о планах главы минобороны Британии сместить Мэй

Известиявчера в 21:09

Министр обороны Британии готовил заговор против Мэй

News.ruвчера в 20:56

Times узнала о намерении главы Минобороны Британии сместить Терезу Мэй

РБКвчера в 19:02

The Times узнала о плане главы Минобороны Великобритании сместить Терезу Мэй

Дождьвчера в 20:35
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Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

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Обновлено вчера в 22:53
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Обновлено в 07:23
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Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.
Обновлено в 03:24
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Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
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Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива.
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Макрон призвал Францию к единству и согласию

Президент Франции Эммануэль Макрон после очередной протестной акции "желтых жилетов" призвал установить в стране порядок и спокойствие.
Обновлено в 05:55
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УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.
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Путин поздравил императора Японии с 85-летием

23 декабря Акихито исполняется 85 лет. День рождения императора отмечается в Японии как национальный праздник и является выходным днем.
Обновлено в 02:48
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National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
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Сенат США не смог принять временный бюджет

20 декабря стало известно, что сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, который не включал расходы на строительство стены.
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Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
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Саджид Джавид
Британский политик
Британский политик, министр внутренних дел Великобритании. В 2014-2016 годах входил в первый и второй кабинеты Кэмерона, в 2016-2018 годах занимал должность министра по делам общин и местного самоуправления в первом и втором кабинетах Терезы Мэй.
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