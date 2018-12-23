The Times рассказала о разговоре нынешнего главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона в ресторане отеля с друзьями. Уильямсон вел речь об устранении от власти нынешнего премьера страны Терезы Мэй, а также кандидатов на её пост, в частности главы МВД Саджида Джавида и главы МИД Джереми Ханта.

В Британии узнали о планах главы Минобороны сместить Мэй

Политика Политика Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

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Армия и оружие Армия и оружие WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.

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Политика Политика Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.

Политика Политика Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива.

Политика Политика Макрон призвал Францию к единству и согласию Президент Франции Эммануэль Макрон после очередной протестной акции "желтых жилетов" призвал установить в стране порядок и спокойствие.

Политика Политика УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.

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Политика Политика National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.

Политика Политика Сенат США не смог принять временный бюджет 20 декабря стало известно, что сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, который не включал расходы на строительство стены.