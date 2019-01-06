с чего всё началось

Британские власти считают, что Служба внешней разведки (СВР) опаснее и профессиональнее Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности

Армия и оружие Армия и оружие Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Политика Политика Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.

Политика Политика США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Происшествия Происшествия В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.

Политика Политика Установлены все детали покушения на Скрипаля Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Футбол Футбол Звезда футбола Уэйн Руни попал под задержание в США Со ссылкой на судебные документы Би-би-си уточняет, что в итоге 33-летняя звезда футбола был освобожден после уплаты штрафа в размере $25 и издержек в размере $91.

Политика Политика Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.

Религия Религия Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск.

Происшествия Происшествия У берегов Канады горит немецкий контейнеровоз

Происшествия Происшествия Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Происшествия Происшествия Сербские спасатели освободили из-под снежного завала семью из России

Политика Политика Трамп рассказал, какой будет стена на границе с Мексикой Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что США намерены построить на границе с Мексикой стальную стену.

Общество Общество Скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева Вечером 6 января умерла участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды» Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.

Происшествия Происшествия Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли "Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Происшествия Происшествия Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше

Путешествия Путешествия Япония ввела налог на выезд из страны для туристов Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для иностранных туристов.

Общество Общество Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, отрекся от престола.

Политика Политика Кличко поздравил украинцев с Рождеством Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающим Рождеством, сообщает УНИАН.

Общество Общество Дачников обязали сообщать властям о перестройках Владельцев земельных участков обязали сообщать местным властям о своих строительных планах и передавать им техплан.

Футбол Футбол Мадридский «Реал» впервые с 2004 года проиграл дома «Реалу Сосьедад» "Реал" проиграл клубу "Реал Сосьедад" на своем поле впервые с 23 мая 2004 года, в том матче "Реал Сосьедад" добился крупной победы - 4:1, в составе клуба из Сан-Себастьяна весь матч провел россиянин Валерий Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", а за мадридский клуб играл нынешний главный тренер "Реала" Сантьяго Солари.

Происшествия Происшествия Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды.

Политика Политика В Совфеде назвали бредом новые данные СМИ по «делу Скрипалей» Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал «полным бредом» новые публикации британских СМИ по «делу Скрипалей».

Происшествия Происшествия Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой

Общество Общество В руководстве ФСИН назвали некорректным сравнение ведомства с ГУЛАГом Сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, Максименко назвал "горе-работниками". По его словам, ведомство с ними борется.