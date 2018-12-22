Происшествия
В Британии спецназ освободил судно, захваченное мигрантами
В Британии спецназ освободил судно, захваченное мигрантамиГазета.Ruвчера в 19:45
В Великобритании спецназу удалось освободить судно в устье Темзы, которое было захвачено мигрантами. Об этом в твиттере написал политический редактор The Sun Том Ньютон Данн со ссылкой на полицию графства Эссекс. Согласно имеющейся информации, спецназу удалось взять под контроль судно Tema.
Газета.Ruвчера в 19:45
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В Великобритании развивается драма с нелегальными мигрантами
Национальная служба новостейвчера в 16:05
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