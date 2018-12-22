Происшествия

В Британии освободили захваченное мигрантами судно
Российская газета
вчера в 23:38

Лишь в ночь на субботу британским правоохранительным органам удалось провести операцию по освобождению судна, захваченного мигрантами на реке Темза. Операцию провела группа в составе 25 человек из морского спецназа Великобритании.
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