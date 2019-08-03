Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок РоссииГазета.Ru вчера в 13:46

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
По словам источников The Daily Telegraph
 в британских вооруженных силах, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями могут угрожать безопасности Великобритании, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным интернет-кабелям.
Вести.Ruвчера в 11:40

Подробнее о событии

В Британии испугались «бесшумных» российских субмарин

РЕН ТВ02:59

Великобритания испугалась вторжения российских подлодок

Московский Комсомолец02:38

Лондон боится российских невидимых подлодок

Вести.Ruвчера в 11:40

Британские военные испугались вторжения российских подлодок, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 14:33

Британцы испугались супертихих подлодок России

URA.Ruвчера в 15:28

Британские СМИ испугались «сверхтихих» российских подлодок

Известиявчера в 11:31

Telegraph: Лондон опасается, что новые подлодки России будут невидимыми для британских ВМС

ТАССвчера в 10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Происшествия

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Обновлено в 04:32
Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Единоборства

Экипаж из России установил новый рекорд в танковом биатлоне

По словам генерал-полковника, сборная России выполнила поставленную задачу за 18 минут 55 секунд, чем побила собственный рекорд 2017 года.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19

В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Футбол

Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера

Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.
Обновлено в 05:38
Политика

Писатель Акунин высказался о российском выборе крымчан

Писатель Борис Акунин считает "странным" проведенный в марте 2014 года в Крыму референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Авто

В Японии запечатлели обновленный Toyota Land Cruiser 200

Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 сфотографировали на площадке предприятия в Японии.
Обновлено в 04:27
Путешествия

Крым к началу августа посетили более четырех миллионов туристов

Обновлено в 05:34
Происшествия

Явились добровольно: разыскиваемые сотрудники МВД Абхазии взяты под стражу

"19 июля Виталий Кулов и Адгур Аутлев были объявлены в розыск, а 29 июля 2019 года последние добровольно явились в следственные органы и в тот же день были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочии", - говорится в сообщении суда.
Обновлено в 02:50
Экономика

Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году

"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь

Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Израиль представил «умный танк»

Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».
Обновлено в 03:39
Футбол

«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом

Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено 03 августа в 22:00
Экономика

СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка

В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:11
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Авто

Автомобили LADA подорожали на фоне конкурентов меньше всего

Эксперты агентства Russian Automotive Market Research сравнили рекомендованные розничные цены на некоторые новые легковые автомобили в России в июне 2019 года с тем же месяцем 2018-го.
Обновлено 03 августа в 22:08
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности

Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности Настю Каменских вновь подозревают в беременности.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 23:13
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика

Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

МГУ вошел в топ-100 лучших вузов в мире по качеству образования

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова вошел в первую сотню лучших университетов мира по качеству образования, по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).
Обновлено в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное