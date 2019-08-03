с чего всё началось

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

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Происшествия Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19 В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.

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Авто В Японии запечатлели обновленный Toyota Land Cruiser 200 Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 сфотографировали на площадке предприятия в Японии.

Происшествия Явились добровольно: разыскиваемые сотрудники МВД Абхазии взяты под стражу "19 июля Виталий Кулов и Адгур Аутлев были объявлены в розыск, а 29 июля 2019 года последние добровольно явились в следственные органы и в тот же день были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочии", - говорится в сообщении суда.

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