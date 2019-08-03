с чего всё началось

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

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Политика Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.

Политика Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.

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Происшествия Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.

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Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Наука Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.

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Транспорт Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.