с чего всё началось

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

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Армия и оружие На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора» На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.