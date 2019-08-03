с чего всё началось

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Происшествия В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.

Экономика В России появится новый способ получения зарплаты В России введут новый способ получения заработной платы – через систему быстрых платежей.

Происшествия Заказчик убийства зампреда ЦБ хочет дать показания по делу Магомедовых Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества.

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.

Авто В Японии сфотографировали обновленный Toyota Land Cruiser 200 На товарной площадке завода Toyota в Японии удалось сфотографировать обновлённый внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.

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Футбол «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.

Экономика Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.

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Финансы Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии В 12.15 мск самолет оказался напротив базы России в Тартусе. Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку у берегов Крыма.

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Экономика Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85% Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

Политика Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных Курилах Япония по дипломатическим каналам выразила России протест из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Политика Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Армия и оружие Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).

Политика Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".