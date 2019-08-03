с чего всё началось

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

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