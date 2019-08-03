с чего всё началось

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Здоровье Экономические потери от онкологических заболеваний подсчитал Минздрав Научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук рассказал, что экономические потери от онкологических заболеваний относительно сопоставимы во всех странах.

Культура Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева. Его сын Антон подтвердил данную информацию.

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.

Происшествия Стрелок из Огайо убил свою сестру 24-летний Коннор Беттс открыл стрельбу около одного из баров в ночь на воскресенье 4 августа. Были убиты девять человек, пострадали еще 27.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Наука Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.

Происшествия В Ленинградской области обнаружили тело скованного наручниками мужчины В Волховском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину со скованными наручниками руками и ногами.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Футбол Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана» Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.

Футбол Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити» В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.

Политика Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Армия и оружие Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Армия и оружие Морская авиация Украины провела учения над Черным морем Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.

Армия и оружие Япония создаст военно-космическое подразделение, сообщили СМИ Власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Об этом сообщает газета "Иомиури".

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Транспорт Демонстрации в Гонконге парализовали работу аэропорта Десятки рейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за акции протеста оппозиции, передаёт 5 августа RTHK.

Происшествия Противозачаточные таблетки дважды чуть не убили медсестру В Великобритании 23-летняя медсестра перенесла два инсульта из-за противозачаточных таблеток, сообщает Metro.

Политика Полицейским могут повысить пенсионный возраст Сотрудникам полиции в России могут увеличить пенсионный возраст.

Футбол «Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".

Общество Процесс реставрации саркофага Тутанхамона начался в Египте Журналисты, которых пригласили в реставрационные мастерские нового Египетского музея, не смогли увидеть процесс реставрации саркофага.

Наука Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.