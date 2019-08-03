Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок РоссииГазета.Ru 13:46

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
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По словам источников The Daily Telegraph
 в британских вооруженных силах, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями могут угрожать безопасности Великобритании, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным интернет-кабелям.
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