с чего всё началось

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

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Происшествия В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

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