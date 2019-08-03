с чего всё началось

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Общество МГУ вошел в топ-100 лучших вузов в мире по качеству образования Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова вошел в первую сотню лучших университетов мира по качеству образования, по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).

Общество Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Экономика Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России «Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.

Гаджеты MIUI 11 анонсируют в августе, опубликован полный список моделей Xiaomi и Redmi с ее поддержкой Во второй очереди 16 моделей: Xiaomi CC9e, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix 2s, Mi Max 3, Mi Note 3, Mi 6, Mi Play, Mi 6X, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Note 5.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".

Происшествия В Перми умер рабочий, пострадавший при взрыве на пороховом заводе Напомним, 31 июля на Пермском пороховом заводе произошел взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Экономика Беглый олигарх из команды Чубайса задолжал банкам 700 млн долларов Банки «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с предпринимателя Бориса Минца и трех его сыновей более 700 млн долларов.

Общество Во всем Хабаровском крае введен режим ЧС из-за потопа На всей территории Хабаровского края введен режим ЧС из-за угрозы подтоплений на фоне паводка на Амуре и разлива малых рек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Фургала.

Культура В Волгоградской области к 75-летию Великой Победы пройдет фестиваль Призовой фонд фестиваля составляют денежные гранты, бесплатные поездки на международные конкурсы-фестивали организатора, а также подарки от партнеров.

Политика После заявления главы администрации президента Украины о взятке завели дело Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах главы администрации Киева Владимира Кличко, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили приехал с женой в Испанию, где отдыхает Надежда Михалкова Резо Гигинеишвили привез свою жену — Надежду Оболенцеву в Испанию. Молодожены проводят медовый месяц в Марбелье.

Экономика Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.

Экономика «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.

Общество Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума.

Политика Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом.

Футбол Аршавин сфотографировался с Зинченко после матча за Суперкубок Англии Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин встретился в подтрибунном помещении стадиона Уэмбли с полузащитником Манчестер Сити Александром Зинченко, который помог своей команде победить Ливерпуль (2:1) в матче за Суперкубок страны.

Политика Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР Недавно Китай согласился закупить сельскохозяйственные продукты из США в больших объемах, но так этого и не сделал.

Происшествия В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на отделение «Почты России» В Екатеринбурге в понедельник, 5 августа, совершено вооруженное нападение на отделение «Почты России», сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Здоровье Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.