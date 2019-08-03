Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок РоссииГазета.Ru вчера в 13:46
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
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с чего всё началось
По словам источников The Daily Telegraph в британских вооруженных силах, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями могут угрожать безопасности Великобритании, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным интернет-кабелям.Вести.Ruвчера в 11:40
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