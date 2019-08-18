с чего всё началось

Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Политика Нетаньяху назвал цель визита на Украину Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Единоборства Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич накануне в Анахайме нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Экономика Россия и Китай придумали замену доллару Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.

Футбол «Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.

Происшествия В Германии мужчина напал с ножом на людей на вокзале Два человека погибли на месте Вооруженный ножом мужчина напал на людей на вокзале в немецком городе Изерлон, передает РЕН ТВ со ссылкой на TZ.

Теннис Даниил Медведев нанес поражение Новаку Джоковичу Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение первой ракетке мира – сербу Новаку Джоковичу.

Происшествия AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Происшествия В китайской Фуцзяни обнаружена посылка из США с оружием В Китае проходит расследование в отношении посылки с огнестрельным оружием, обнаруженной полицией города Фучжоу восточно-китайской провинции Фуцзянь, сообщает 18 августа Синьхуа.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Футбол Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Авто Bugatti Centodieci: подарок на 110-летний юбилей Юбилейная модель построена на основе серийного гиперкара Bugatti Chiron, но стилизована под купе Bugatti EB110, которое дебютировало в 1991 году и было названо в честь 110-летия самого Этторе Бугатти.

Общество В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.