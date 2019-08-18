Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны АфрикиRT на русском 10:53
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
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Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Политика
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Москве полицейский погиб в ДТП с грузовиком
Обновлено в 05:50
Единоборства
Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич накануне в Анахайме нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Обновлено в 12:55
Экономика
Россия и Китай придумали замену доллару
Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52
Футбол
«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Германии мужчина напал с ножом на людей на вокзале
Два человека погибли на месте Вооруженный ножом мужчина напал на людей на вокзале в немецком городе Изерлон, передает РЕН ТВ со ссылкой на TZ.
Обновлено в 13:44
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Обновлено в 12:01
Кино
Режиссер «Тора 4» провел переговоры с Райаном Гослингом
Обновлено вчера в 08:12
Теннис
Даниил Медведев нанес поражение Новаку Джоковичу
Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение первой ракетке мира – сербу Новаку Джоковичу.
Обновлено в 05:36
Авто
В России продажи Datsun выросли на 34% в июле
Обновлено в 10:43
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В китайской Фуцзяни обнаружена посылка из США с оружием
В Китае проходит расследование в отношении посылки с огнестрельным оружием, обнаруженной полицией города Фучжоу восточно-китайской провинции Фуцзянь, сообщает 18 августа Синьхуа.
Обновлено в 11:33
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Футбол
Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям
Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.
Обновлено в 09:47
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Наука
Ученые нашли ген, отвечающий за старение
Обновлено в 04:55
Авто
Bugatti Centodieci: подарок на 110-летний юбилей
Юбилейная модель построена на основе серийного гиперкара Bugatti Chiron, но стилизована под купе Bugatti EB110, которое дебютировало в 1991 году и было названо в честь 110-летия самого Этторе Бугатти.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу
В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Обновлено в 13:18
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26