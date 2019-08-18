Политика

В Британии призвали помешать России влиять на страны АфрикиRT на русском 10:53

Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
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с чего всё началось
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times
 заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
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