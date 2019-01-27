В Британии предположили, как можно решить конфликт в ДонбассеRT на русском 00:06

В Великобритании считают, что конфликт в Донбассе можно решить быстрее при условии, если на президентских выборах на Украине победит более дружественно настроенный к России кандидат. Такие выводы содержатся в докладе специалистов библиотеки палаты общин Великобритании.

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В Британии выразили мнение, что конфликт в Донбассе можно решить быстрее, если на выборах президента Украины победит более дружественно настроенный к России кандидат. Такие выводы представлены в отчёте библиотеки палаты общин Великобритании.

В Британии предположили, как можно решить конфликт в Донбассе

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