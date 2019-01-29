Происшествия

В Британии посадили в тюрьму самую молодую педофилкуLenta.ru вчера в 22:06

В Великобритании суд приговорил к тюремному сроку самую молодую педофилку. Об этом сообщает The Independent. Сотрудницу яслей Софи Элмс обвиняли в совершении сексуальных преступлений в отношении детей двух и трех лет.
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Самая молодая женщина-педофил Британии получила семь лет тюрьмы

Российская газетавчера в 22:57

Самая молодая женщина-педофил Британии попала в тюрьму

Газета.Ruвчера в 15:02

«Самую молодую педофилку» осудили в Британии

Телеканал 360°вчера в 20:27

В Великобритании дали срок самой молодой педофилке

Московский Комсомолецвчера в 17:52

В Британии осудили «самую молодую» педофилку

РИА Новостивчера в 17:36

В Великобритании осуждена самая молодая женщина-педофил

РЕН ТВвчера в 15:25

В Британии посадили в тюрьму самую молодую педофилку

Lenta.ruвчера в 22:06
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Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз

Обновлено вчера в 15:47
Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Авто

Петербургские автозаводы притормозили конвейеры

Обновлено вчера в 13:49
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Позже в Instagram заявили, что работа приложения полностью восстановлена.
Обновлено вчера в 20:38
Авто

Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года

Обновлено вчера в 08:10
Экономика

ФАС планирует получить доступ к банковской тайне

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует получить доступ к банковской тайне, для этого службой подготовлен соответствующий законопроект, сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.
Обновлено в 00:07
Транспорт

Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин

Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

США обвинили компанию Huawei в промышленном шпионаже

Соединенные Штаты Америки предъявили Huawei обвинение по 10 пунктам. Ключевой — промышленный шпионаж.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников

Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Захарова прокомментировала запись Болтона о «солдатах в Колумбию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные о том, что после пресс-конференции, посвящённой Венесуэле, в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона фотографы рассмотрели сделанную его рукой запись «5 тыс. солдат в Колумбию».
Обновлено в 00:40
Интернет

Роскачество составило рейтинг приложений для изучения английского

Роскачество протестировало мобильные приложения для изучения русскоязычными людьми английского языка.
Обновлено в 00:00
Космос

В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты

Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Виталий Кличко госпитализирован в Австрии

Обновлено вчера в 15:21
Транспорт

В Новой Москве запустят 10 новых автобусных маршрутов в 2019 году

Обновлено в 00:20
Авто

Представлен обновленный хэтчбек Suzuki Baleno

Baleno индийского производства (но без приставки Maruti) поставляются и в Европу, так что локальный дебют обновленной версии не за горами — и у нее турбомотор наверняка сохранится.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

В Волгоградской области крыша двухэтажного дома обрушилась из-за снега

Крыша двухэтажного дома в селе Камышинского района Волгоградской области обрушилась под тяжестью снега, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Камышинского района Волгоградской области Алексей Самсонов.
Обновлено в 01:08
Кино

Умер известный режиссер Душан Макавеев

Обновлено в 00:50
Происшествия

В Тюменской области автобус столкнулся с грузовиком

Обновлено в 00:18
Авто

SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Общество

На Тасмании эвакуировали жителей из-за лесных пожаров

Более 400 жителей Тасмании эвакуированы из-за разгоревшихся на юго-востоке этого австралийского штата лесных пожаров, сообщает портал 9news.
Обновлено в 00:28
Общество

Роскомнадзор внес приложения «Сбербанк Онлайн» и «2ГИС» в реестр ОРИ

Роскомнадзор внес приложение «Сбербанк Онлайн» и приложение с картами и навигацией «2ГИС» в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра.
Обновлено вчера в 10:04
Наука

Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики

Обновлено вчера в 07:28
Экономика

Резиденты ТОР Приморья вложили в агросектор 13 млрд рублей

Обновлено в 00:48
Происшествия

В Новгородской области нашли тело ребенка в канализационной яме

Следственные органы Новгородской области проводят доследственную проверку обстоятельств гибели восьмилетнего мальчика, который, по предварительным данным, утонул в канализационной яме с водой, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 00:37
Авто

Renault показал салон нового Clio

Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

В Москве по подозрению в поджоге подростка арестован его сверстник

В Москве задержан 16-летний подросток, которого подозревают в причастности к пожогу сверстника.
Обновлено вчера в 16:20
Общество

В ГД внесли проект освобождения авиакомпаний от лицензий Росавиации

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому авиакомпаниям больше не нужно будет после получения сертификата эксплуатанта получать еще и лицензию Росавиации для выполнения воздушных перевозок, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 01:04
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал мотив похищения картины Куинджи

Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи Денис Чуприков пошел на преступление, чтобы продать полотно и рассчитаться с долгами.
Обновлено в 00:51
Кино

Семью Майкла Джексона возмутил новый документальный фильм о музыканте

Обновлено вчера в 22:12
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