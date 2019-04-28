Политика
В Британии планируют ввести новые ограничения против России и КитаяРИА Новости 15:15
Британское правительство планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию, которые затронут Россию и Китай. Об этом сообщает газета The Sunday Times. Министры намерены внести изменения в правила работы Палаты лордов.
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Музыка
Дочь Алсу победила в детском «Голосе»
Обновлено 26 апреля в 18:41
Общество
Более 1 тыс. экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама
Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 13:53
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Стало известно, как Алсу собирала голоса для победы дочери в шоу «Голос.Дети»
Скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой продолжает разгораться. На эту тему даже появились анекдоты.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии
Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:48
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Звезды предупреждают: в общении с коллегами и домочадцами стоит избегать сарказма.
Обновлено в 03:36
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Культура
Шеннен Доэрти снимется в сиквеле «Беверли-Хиллз 90210»
Обновлено в 13:12
Кино
«Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд
Предыдущий рекорд принадлежал предшественнику - тогда фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал $640 млн в мировом прокате.
Обновлено в 16:06
Футбол
Иванов не назначил пенальти в пользу ЦСКА
На 31-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА (2:0) арбитр Сергей Иванов в течение одной атаки гостей имел два основания для назначения пенальти в ворота "быков".
Обновлено в 15:37
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками
Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Зенит» и «Крылья Советов» определились с формами на матч
"Зенит" и "Крылья Советов" определились с формами на матч 26-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:27
Авто
Назвали лучшие автомобили с панорамной крышей
Эксперты сайта 110km.ru выбрали лучшие, по их мнению, автомобили с панорамной крышей, которые можно купить на российском рынке.
Обновлено в 13:58
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Общество
В Пекине открылась Международная садоводческая выставка
Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 28 апреля в Пекине состоялась торжественная церемония открытия Международной садоводческой выставки ЭКСПО-2019, на которой председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью в присутствии лидеров 11 стран мира, специальных посланников международных организаций, промышленников и ведущих специалистов из разных уголков мира.
Обновлено в 12:54
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03