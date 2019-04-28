В Британии планируют ввести новые ограничения против России и КитаяРИА Новости 15:15

Британское правительство планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию, которые затронут Россию и Китай. Об этом сообщает газета The Sunday Times. Министры намерены внести изменения в правила работы палаты лордов.

В Британии планируют ввести новые ограничения против России и Китая

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