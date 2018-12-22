Происшествия
Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судно в устье Темзы, сообщает издание Sun со ссылкой на источники в правительстве. Ранее таблоид сообщил, что спецназ готовит штурм судна, где группа мигрантов угрожает команде, пытаясь захватить корабль.
РИА Новости19:21
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