Происшествия

В Британии осудили «самую молодую» педофилкуРИА Новости 17:36

Самая молодая в истории Великобритании женщина отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против несовершеннолетних, пишет Mirror.
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В Британии посадили в тюрьму самую молодую педофилку

Lenta.ru22:06

«Самую молодую педофилку» осудили в Британии

Телеканал 360°20:27

Самая молодая женщина-педофил Британии попала в тюрьму

Газета.Ru15:02

В Великобритании дали срок самой молодой педофилке

Московский Комсомолец17:52

В Британии осудили «самую молодую» педофилку

РИА Новости17:36

В Великобритании осуждена самая молодая женщина-педофил

РЕН ТВ15:25

В Великобритании осудили самую молодую женщину-педофила в истории страны

REGNUM20:18
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Обновлено в 20:07
Политика

Минюст хочет отменить наказание за «вынужденную» коррупцию

Отмечается, что министерство юстиции прорабатывает поправки в законодательство о противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы".
Обновлено в 17:58
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Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года

Обновлено в 08:10
Общество

Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр

Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено в 13:52
Политика

Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз

Обновлено в 20:21
Происшествия

В Хьюстоне пятеро полицейских получили ранения в ходе перестрелки

В американском городе Хьюстон (штат Техас) пятеро полицейских получили ранения в результате перестрелки с подозреваемым, сообщает местный отдел полиции в Twitter.
Обновлено в 20:27
Политика

США официально выдвинули обвинения против Huawei и ее финдиректора

США официально выдвинули обвинения против китайского техногиганта Huawei. Об этом заявили представители министерства финансов.
Обновлено в 17:35
Авто

В Россию скоро приедет пикап JAC T6

Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Подросток арестован в Москве по подозрению в поджоге сверстника

Суд в Москве арестовал подростка, задержанного по подозрению в поджоге 15-летнего юноши, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 14:15
Транспорт

Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин

Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено в 19:13
Экономика

«Ъ»: ФАС планирует получить доступ к банковской тайне

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект с поправками к закону "О банках и банковской деятельности", согласно которому ведомство будет иметь доступ к банковской тайне.
Обновлено в 21:34
Происшествия

В Зауралье за два дня сгорел второй дом с детьми

Пожарные пытаются выяснить местонахождение детей. Дом вспыхнул 29 января, около двух часов ночи.
Обновлено в 20:55
Авто

Renault показал интерьер нового Clio

Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 04:27
Космос

В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты

Обновлено в 20:21
Интернет

«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записи

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию.
Обновлено в 09:35
Авто

SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Австрии госпитализировали Виталия Кличко

Обновлено в 14:30
Общество

Собаки загрызли самую одинокую в мире крякву

На тихоокеанском острове Ниуэ погибла единственная жившая там кряква.
Обновлено в 09:43
Общество

В Приморье изменят режим работы в пунктах пропуска

Стало известно, что в ближайшие дни пункты пропуска в Приморье изменят режим работы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Обновлено в 20:29
Авто

Subaru возобновила работу своего завода в Японии

Единственное предприятие Subaru в Японии не работало 12 дней, из-за чего отставание от графика составило 20 тысяч автомобилей.
Обновлено в 07:38
Наука

В Египте обнаружили древнее хранилище вина

Египетские археологи в ходе раскопок в провинции эль-Бохейра обнаружили винное хранилище и древний пресс для отжима винограда.
Обновлено в 07:38
Космос

Эксперт: через 10 лет в России появится беспилотное аэротакси

Через 10 лет россияне смогут передвигаться по городу на беспилотном аэротакси, рассказал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы Аэронет Сергей Жуков.
Обновлено в 21:56
Наука

Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики

Обновлено в 07:28
Наука

Ученые слепили снеговика из графена

Ученые с графеном проводят огромное количество экспериментов и один из них позволил сделать из оксида графена (GO) «тесто», которое легко поддается обработке.
Обновлено в 14:07
Происшествия

На Украине пропал капитан судна «Норд»

Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Йемене при взрыве на рынке погибли шесть человек

В Йемене в городе Эль-Моха на рынке сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошедшего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:59
Экономика

Выплаты при рождении первого ребенка введут на Дальнем Востоке

В дальневосточных регионах введут единовременные выплаты при рождении первого ребенка.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие

Эксперт: десять «Сарматов» уничтожат все население США

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что для уничтожения населения Соединенных Штатов хватит десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат".
Обновлено в 20:51
Общество

Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King

Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Новейший российский бомбардировщик-ракетоносец появится через 5-7 лет

Разработка ПАК ДА, или перспективного авиационного комплекса дальней авиации, займет около 5-7 лет.
Обновлено в 10:24
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