Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионыГазета.Ru 06:51
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить штраф в £200 тысяч до решения суда
RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда. В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.RT на русском05:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73%
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 31%.
Обновлено в 08:29
Спорт
Команду "Что? Где? Когда?" вынудили изменить название
Как рассказал сам знаток Думанский изданию "Проект", он не знает с чем связано решение руководства.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Спорт
Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира
Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:29
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Музыка
Альбом Nirvana с автографом Кобейна и гитара Моррисона: что выставят на аукционе в Подмосковье
Обновлено в 07:33
Политика
Как и зачем московская власть провоцирует беспорядки 27 июля
В субботу 27 июля оппозиционные кандидаты в кандидаты в депутаты Московской городской думы призывают москвичей прийти к зданию столичной мэрии.
Обновлено в 07:31
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу.
Обновлено в 07:02
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои
Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Общество
Названа лучшая марка магазинного «Дарницкого» хлеба
В исследовании участвовали образцы от 5 брендов: «То, что надо!», «Щелково хлеб», «Каждый день», «Черемушки» и «Волжский пекарь».
Обновлено в 07:08
Происшествия
150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок
В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено 24 июля в 08:14
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два теплохода
В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
Обновлено в 07:59
Общество
Пэрис Хилтон задумала купить лечебницу на Украине
Американская светская львица и бизнесвуман Пэрис Хилтон ведет переговоры о приобретении санаторного комплекса «Деренивская купель», расположенного в Закарпатской области Украины.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани»
В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани».
Обновлено в 08:06
Политика
Кличко заявил, что не пойдёт на допрос в ГБР
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что его вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР), но сообщил, что он туда не пойдёт.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей
Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 05:21
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Космос
NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик
Обновлено 24 июля в 06:04
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 августа вновь изменит цены на Lada
Изменённые ценники в июле получили Lada Granta и Lada Vesta, которые прибавили в цене по пять тысяч рублей.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица
Президента России Владимира Путина пригласят в Польшу на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц в начале 2020 года, сообщил в эфире Польского радио пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.
Обновлено в 04:34