Политика

В Британии оштрафовали RT на миллионыГазета.Ru 06:51

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
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с чего всё началось

RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить штраф в £200 тысяч до решения суда

RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда. В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.
RT на русском05:23

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Британский регулятор оштрафовал RT на £200 тыс

РБК06:04

Союз журналистов назвал политизированным решение Ofcom в отношении RT

ТАСС06:52

Британский медиарегулятор на 200 тысяч фунтов стерлингов оштрафовал российский телеканал RT

Эхо Москвы06:35

RT оштрафовали в Великобритании на 200 тысяч фунтов за предвзятость

Интерфакс05:28

RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить штраф в £200 тысяч до решения суда

RT на русском05:23

Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов

Дождь05:23

В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom

РИА Новости05:38
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Футбол

Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя Пепе

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

Иран произвел запуск баллистической ракеты

Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
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Общество

Совфед одобрил закон, разрешающий охотиться с луками и арбалетами

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружие, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии.
Обновлено в 05:26
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Школьник из Китая случайно нашел 11 окаменелых яиц динозавра

Десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун случайно обнаружил гнездо, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
Обновлено в 06:14
Политика

Любовь Соболь задержали у Мосгоризбиркома

Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Общество

Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана

Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика

Польша пригласит Владимира Путина на 75-летие освобождения Освенцима

В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Политика

Рогозина заказали за два миллиона долларов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Экономика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок

Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски

По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Космос

В Сети появилось видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля

Обновлено в 06:34
Футбол

Искаков уйдет в отставку, если «Авангард» проиграет «Нефтехимику»

По данным «Матч ТВ», главный тренер «Авангарда» Мурат Искаков уведомил руководство курского клуба, что подаст в отставку в случае поражения в домашней встрече 5-го тура первенства ФНЛ с «Нефтехимиком», которая пройдет 28 июля.
Обновлено в 06:40
Общество

В Калининграде появился третий хомлин

Обновлено в 06:38
Политика

Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

Властелин Рады озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах его команды на рынок земли, медицину, образование и пенсии.
Обновлено в 06:28
Здоровье

Гречку следует употреблять в пищу три раза в неделю

Обновлено в 01:40
Кино

Названы лауреаты кинофестиваля «Горький fest»

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького 25 июля прошла торжественная церемония награждения лауреатов кинофестиваля «Горький fest».
Обновлено в 01:15
Музыка

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
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