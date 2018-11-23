Происшествия

В Британии опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери
РИА Новости
20:04

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.
РИА Новости20:04

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В Британии опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери

РИА Новости20:04

Появились первые кадры «путешествия» Петрова и Боширова в Солсбери

Lenta.ru18:19

Британская полиция опубликовала кадры пребывания Петрова и Боширова в стране

Интерфакс17:38

Скотленд-Ярд показал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей в Солсбери

Коммерсантъ17:38

Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

ТАСС17:05

Скотланд-Ярд опубликовал новые записи с подозреваемыми в Солсбери

РБК16:59

Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми по делу Скрипалей

RT на русском16:54
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Происшествия

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Сергей Скрипаль
Военный деятель
Советский, российский и британский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник. В 2006 году осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишён воинского звания. С 2010 года, после помилования и обмена шпионами между Россией и США, живёт в Великобритании, где получил британское гражданство, сохранив также и российское.
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