Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК вчера в 18:35

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
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с чего всё началось
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет
 The Guardian.
РБКвчера в 18:35

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Экс-глава парламента Новороссии рассказал о россиянах, участвовавших в боях под Иловайском

URA.Ru02:42

Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

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Интерфаксвчера в 23:16

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Ведомостивчера в 22:04

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В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

РБКвчера в 18:35
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
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Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

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Армия и оружие

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Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
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Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
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В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

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Экономика

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Общество

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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

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Обновлено в 01:42
Экономика

К коллекторам пришли за долгами

Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено вчера в 15:34
Экономика

Определены крупнейшие должники России

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Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли два человека

Обновлено в 02:27
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Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу

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Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»

Наставниками прошлого сезона были Пелагея, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Лев Лещенко.
Обновлено в 02:40
Космос

США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Футбол

Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»

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Обновлено вчера в 17:54
Политика

В Германии призвали США отменить антироссийские санкции

Санкции Соединенных Штатов против России не принесли долгожданного результата, ограничительные меры необходимо отменить, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете B. Z. По его словам, власти Германии хотят урегулирования конфликта на востоке Украины, в котором ежедневно гибнут люди.
Обновлено в 02:27
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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Политика

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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
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Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
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ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

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Обновлено вчера в 22:33
Общество

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Футбол

«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛ

Обновлено вчера в 22:05
Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
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Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Секс-символ 90-х и кумир миллионов отметила день рождения в Москве.
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Общество

Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе

Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».
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Обновлено вчера в 17:00
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчером

Через две минуты после взлета самолета в 6:12 мск из аэропорта Жуковский пилоты сообщили об отказе одного двигателя и подали сигнал аварийной ситуации, сообщает интернет- издание Baza.
Обновлено 17 августа в 07:33
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