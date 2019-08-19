Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под ИловайскомРБК вчера в 18:35
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
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с чего всё началось
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.РБКвчера в 18:35
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Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
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